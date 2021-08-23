Кабул, 23 августа 2021, 08:38 — REGNUM Афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны. Об этом заявил лидер сопротивления Ахмад Масуд, сообщает телеканал Al Arabiya.

Афганистан
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В Панджшер стеклись войска свергнутого правительства Афганистана. Эта провинция не подчинилась радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в стране.

«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытаются захватить Панджшер, мы готовы к сопротивлению», — заявил Масуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики радикального движения дали Масуду четыре часа на то, чтобы сдаться.

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