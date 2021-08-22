* запрещённая в России организация

Кабул, , 16:33 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали четыре часа лидеру сопротивления в провинции Пандшер Ахмаду Масуду, чтобы сдаться. Об этом сообщает Al Arabia.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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По данным телеканала, террористы готовы приступить к захвату провинции, в случае если Масуд не капитулирует.

Ранее, представители боевиков посетили российское посольство в Кабуле для того, чтобы попросить передать лидерам сопротивления в Пандшерском ущелье информацию о готовности начать переговоры.