Кабул, 22 августа 2021, 16:33 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали четыре часа лидеру сопротивления в провинции Пандшер Ахмаду Масуду, чтобы сдаться. Об этом сообщает Al Arabia.
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По данным телеканала, террористы готовы приступить к захвату провинции, в случае если Масуд не капитулирует.
Ранее, представители боевиков посетили российское посольство в Кабуле для того, чтобы попросить передать лидерам сопротивления в Пандшерском ущелье информацию о готовности начать переговоры.