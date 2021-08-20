Скопье, , 06:49 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи вечером 19 августа сообщил о том, граждане Северной Македонии полностью эвакуированы из Афганистана.

Эвакуация monicore

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 39 граждан Северной Македонии, находившиеся в Афганистане, уже перевезены в Великобританию и вылетят в Скопье после нескольких дней на карантине. Еще семь македонцев эвакуировались через Норвегию. 27 македонцев находятся на военной базе США в Дохе (Катар). Последними уехали дипломатические работники.

Османи поблагодарил союзниц Северной Македонии за помощь в эвакуации граждан своей страны.

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