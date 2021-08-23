Минск, , 13:32 — REGNUM В решении вопроса о ситуации в Афганистане нужно задействовать также потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), так как это одна из самых влиятельных структур в Азии. Об этом 23 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко President.gov.by

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«Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана. Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16−17 сентября текущего года в Душанбе», — сказал он.

Также белорусский лидер предложил, что после такой проработки этого вопроса появится возможность провести совместное заседание ОДКБ и ШОС по вопросам урегулирования в Афганистане.

«Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса — хорошо. Не захотят — мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться», — отметил Лукашенко.

«Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Позиция ШОС-ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что действия Польши спровоцировали пограничный конфликт и привели к нарушению государственной границы Белоруссии.