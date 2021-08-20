* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:49 — REGNUM Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не планирует принимать никаких решений относительно нового правительства до 31 августа, срока вывода войск США, сообщает 20 августа Associated Press со ссылкой на афганского чиновника.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Согласно источнику, ведущий переговорщик Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)Анас Хаккани сообщил, что боевики заключили соглашение с США и пообещали «ничего не делать» до 31 августа. Чиновник отказался уточнить подробности.

Напомним, что президент СШАДжо Байденбыл лично предупрежден военным командованием, что вывести войска из Афганистана к сроку 31 августа будет «непросто», поскольку в Кабул продолжают прибывать тысячи солдат для оказания помощи в эвакуации американских граждан и афганских союзников.