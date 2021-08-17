* талибов — запрещённая в России организация

Брюссель, , 16:46 — REGNUM Страны-члены блока НАТО не ожидали, что система безопасности и власти Афганистана обрушатся так быстро, заявил 17 августа на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Афганские военные U.S. Air Force

По его словам, это вызывает «глубокое сожаление».

«Сложная и непредсказуемая ситуация в Афганистане вызывает глубокое сожаление… Мы не ожидали, что она так быстро обрушится в политическом плане и в сфере безопасности», — сказал генсек НАТО.

Напомним, обучением и вооружением силовиков бывшего правительства Афганистана занимались военные США и их сателлитов по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют весь Афганистан кроме района аэропорта Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о своей отставке и сбежал за пределы страны.

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