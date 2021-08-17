Брюссель, , 02:13 — REGNUM Ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом глава европейской дипломатии сообщил 16 августа на своей странице в Twitter.

Афганистан (сс) Todd Huffman

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Стороны договорились о сотрудничестве в вопросе эвакуации из республики европейских и иностранных граждан, а также местного персонала. Они также затронули тему будущего Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа американский президент Джо Байден заявил, что США способны бороться с терроризмом в Афганистане без постоянного присутствия своих войск на афганской территории.

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