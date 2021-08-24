Москва, , 18:24 — REGNUM Россия извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Советские солдаты под Кабулом Цитата из х/ф «Афганский излом». Реж. Владимир Бортко. 1990. СССР

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Назвав сложной сегодняшнюю ситуацию в Афганистане, Путин отметил, что Россия активно взаимодействуем с союзниками по ОДКБ по этой теме, а затем добавил:

«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит».

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