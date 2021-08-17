Москва, , 11:13 — REGNUM Странам Запада на фоне ситуации в Афганистане гораздо проще было «вернуться к истокам» и объявить Россию угрозой. Об этом 17 августа заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя реакцию США и ЕС на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко Council.gov.ru

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«Куда проще вернуться к истокам — объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: «надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит» — вот, собственно, и вся история», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Грушко добавил, что, по его словам, в настоящее время тема войны для повестки США и ЕС «стала непопулярной — не хотят, мол, афганцы жить мирно».

«Гробы идут. Триллион (долларов США) потрачен в никуда», — также указал замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Россия якобы может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.