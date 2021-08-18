Рим, , 21:49 — REGNUM Ситуация в Афганистане такова, что все 30 миллионов граждан этой страны оказались «под контролем исламских интегралистов», заявила в среду, 18 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

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В таких обстоятельствах рассуждать об эмиграции из Афганистана в ЕС, как это делают либералы, несерьезно и недостойно, ведь невозможно вывезти из Афганистана в ЕС всё население этой страны, отметила она.

Нужно начать с того, о чем уже говорила канцлер Германии Ангела Меркель: вести переговоры с соседями Афганистана, способствовать тому, чтобы они принимали беженцев, добавила Мелони.