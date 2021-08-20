Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Процессы, происходящие в Афганистане, обсудили в рамках телефонных переговоров президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, они обговорили тему эвакуации людей из аэропорта Кабула. Они отметили необходимость продолжения сотрудничества по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент России Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане и последствия происходящего в этой стране.

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