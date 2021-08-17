Вашингтон, , 16:34 — REGNUM В ближайшее время Пентагон сосредоточит своё внимание на обстановке в районе аэропорта Кабула, заявил 17 августа в эфире телеканала ABC News пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту, чтобы быть уверенными в продолжении его работы, в поддержании там безопасности и стабильности», — сообщил Кирби.

«Мы планируем оставаться в Афганистане следующие две недели, чтобы обеспечить эвакуацию не только американцев, но и афганцев, которые помогали нам последние 20 лет. Мы должны вывезти столько этих людей, сколько будет возможно», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе международного аэропорта Кабула скопились тысячи людей, которые пытаются прорваться на взлётно-посадочные площадки, откуда проводится эвакуация иностранцев.

Напомним, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана, за исключением аэропорта Кабула.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: мы можем вывозить из Афганистана по 5-9 тыс. человек в день