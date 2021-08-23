Москва, , 14:59 — REGNUM Очаги сопротивления радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившему власть в Афганистане, могут способствовать разворачиванию долговременной гражданской войны в стране. Об этом 23 августа заявил на онлайн-брифинге генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

По словам генсека ОДКБ, стремительный и неподготовленный уход войск США и союзников коалиции из Афганистана, а также предстоящая деградация обстановки в Афганистане повышают угрозы в Центральной Азии, а в долгосрочной перспективе нельзя исключать и угрозы международному миру и стабильности.

«Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт в Афганистане и выступать посредником между радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления.