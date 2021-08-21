Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Идею объявить импичмент президенту США Джо Байдену выдвинула в адрес Конгресса США член Республиканской партии в Палате представителей Марджори Тейлор Грин. Об этом она сообщила 20 августа на своей странице в Twitter.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Грин, она направила в законодательный орган три резолюции с предложениями по отстранению президента от должности. Первая касается обвинения в Байдена в том, что тот якобы оставил десять тысяч американцев в Афганистане, подвергнув их угрозе со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Грин также считает, что американский лидер нарушил иммиграционное законодательство США и допустил кризис у южных границ страны. Кроме того, по ее мнению, глава государства, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья, превысил свои полномочия, не считаясь с позицией Верховного суда.

Законодательница добавила, что всего «за семь месяцев президентства Байдена США потеряли уважение всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Марджори Тейлор Грин внесла в Палату представителей резолюцию по импичменту Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. Она обвинила нового главу Белого дома в злоупотреблении властью в период его работы на посту вице-президента США.

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