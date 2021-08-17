Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Министерство обороны США выделит две расположенные на американской территории военные базы для размещения нескольких тысяч граждан Афганистана, эвакуируемых после захвата радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 16 августа заявил журналистам.

В Афганистане U.S. Army

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По его словам, 15 августа министр обороны США Ллойд Остин «одобрил запрос Госдепартамента о помощи в транспортировке и временном размещении подверженных риску афганских соискателей специальной иммиграционной визы, их семей и других лиц». В данный момент для этого найдено «две подходящие военные базы», на которых будут размещаться афганцы. Кирби не стал называть эти базы, однако по информации местных СМИ, это могут быть Форт-Маккой (штат Висконсин) и Форт-Блисс (штат Техас).

В настоящее время часть беженцев из Афганистана уже направляется в Форт-Ли (штат Вирджиния). По словам Кирбы, примерно через три-четыре недели эти три базы смогут разместить до 22 тыс. афганцев, для чего «потребуется некоторое время для их организации».

Напомним, что всего Афганистан рассчитывают покинуть порядка 18 тыс. человек (и ещё около 53 тыс. членов их семей), помогавших войскам США на территории своей страны. Все они надеются на получение в США иммиграционных виз. В настоящее время в Форт-Ли уже размещены две тысячи из них.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в обращении к согражданам 16 августа заявил, что цели Вашингтона в Афганистане достигнуты.

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