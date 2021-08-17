Москва, , 11:38 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил СБ ООН оптимальное решение афганской проблемы.

Афганистан

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«Для решения афганской проблемы необходимо через Совет Безопасности ООН обратиться к афганскому правительству с просьбой не препятствовать выезду всех афганцев, которые желают покинуть страну, организовать их эвакуацию на самолётах и разделить квоту на приём афганских беженцев среди стран, которые готовы их принять», — предложил Жириновский.

По его мнению, этот пример позволит человечеству, наконец, объединиться в решении главных гуманитарных проблем планеты.

«Не оружие поставлять враждующими группировками, как это делалось в Афганистане в Советский период или в последнее время в Сирии и Ираке. А всем миром помочь уехать тем, кто хочет покинуть страну, в данном случае, Афганистан», — полагает он.