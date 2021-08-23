Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Соединенные Штаты за последние сутки вывезли из столицы Афганистана Кабула свыше 10 тыс. человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

США

«С 03.00 EDT (10.00 мск) 22 августа по 03.00 EDT (10.00 мск) 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек», — написал он в Twitter.

По его словам, самолёты коалиции эвакуировали примерно 5,9 тыс. человек. Всего с 14 августа власти США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тыс. человек.

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Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей сообщило, что Соединённые Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения беженцев из Афганистана.

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