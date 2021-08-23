Вашингтон, 23 августа 2021, 14:51 — REGNUM Соединенные Штаты за последние сутки вывезли из столицы Афганистана Кабула свыше 10 тыс. человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

США
США
«С 03.00 EDT (10.00 мск) 22 августа по 03.00 EDT (10.00 мск) 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек», — написал он в Twitter.

По его словам, самолёты коалиции эвакуировали примерно 5,9 тыс. человек. Всего с 14 августа власти США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тыс. человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей сообщило, что Соединённые Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения беженцев из Афганистана.

Читайте также: США планируют эвакуировать афганцев на военные базы за рубежом