* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:44 — REGNUM Движение *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило несколько самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет США, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, решение о ликвидации захваченного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружия пока не принято.

«Возможно, им будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — сообщили они.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившего власть в Афганистане, собираются создать совет для управления страной, состоящий из 12 человек, включая часть членов бывшего афганского правительства.

Накануне, 24 августа, Белый дом объявил, что за несколько часов США и их союзники эвакуировали из аэропорта Кабула по меньше мере еще 10,9 тыс. человек.

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