Кабул, , 10:07 — REGNUM Около входов в международный аэропорт Кабула собралась толпа, сравнимая по количеству людей с толпой на стадионе. Об этом 19 августа рассказал бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт в ходе прямой линии, организованной немецким министерством обороны.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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По словам Арльта, число людей около входов в аэропорт Кабула, которые пытаются попасть на охраняемую территорию воздушной гавани, сравнимо с «толпой на стадионе».

При этом он уточнил, что если у человека имеется «паспорт или удостоверение личности, или другие документы», то ему формально разрешено пройти внутрь, в то же время, он указал, что «не может исключить» ситуаций, при которых людей не пропускают в аэропорт даже с документами.

«Попытаюсь описать так: если людям удалось попасть во внешний периметр, они оказываются только во внешнем периметре. И теперь речь идет о том, удастся ли им пройти вперед таким образом, чтобы они со своими выездными документами были приняты… Представители наших ведомств находятся во внешнем периметре, чтобы найти наших людей. Можете представить, это как на переполненном футбольном стадионе», — сказал немецкий генерал.

Также он добавил, что это сопровождается «попытками больших масс людей, которые переходят на бег, попасть внутрь» воздушной гавани.

В то же время, Арльт назвал ситуацию с немецким контингентом в аэропорту Кабула «относительно хорошей» и добавил, что солдаты бундесвера выполняют задачи по эвакуации в кооперации с международными силами безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведское правительство в настоящее время активно пытается помочь работникам посольства страны в Кабуле из числа местных афганцев покинуть Афганистан.