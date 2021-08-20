Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Ситуация в Афганистане стала темой телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, 19 августа сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

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Они коснулись вопроса проведения 20 августа виртуальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса и подчеркнули важность мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Энтони Блинкен обсудил происходящее в Афганистане с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

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