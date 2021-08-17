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Талибы* выиграли войну в Афганистане – Боррель
*Талибы — запрещённая в России организация
Брюссель,
17 августа 2021, 21:39 — REGNUM Диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся вести ЕС, поскольку они победили в войне в Афганистане, сообщил 17 августа журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Mil.gov.ua
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы».
Боррель
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Брюссель не должен признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане, но диалог с ними станет здравым решением.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.