* Талибы — запрещённая в России организация

Брюссель, , 21:39 — REGNUM Диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся вести ЕС, поскольку они победили в войне в Афганистане, сообщил 17 августа журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Mil.gov.ua

Боррель «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы».

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Брюссель не должен признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане, но диалог с ними станет здравым решением.

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