* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:30 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставило свои блок-посты на дороге, ведущей к международному аэропорту Кабула, заявил 24 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

По его словам, теперь по этой дороге в аэропорт не пропустят никого, кроме иностранных граждан.

«Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и позволим проезжать туда только иностранным гражданам», — заявил Муджахид.

Он уточнил, что такие меры предприняты для того, чтобы афганские чиновники и служащие различных ведомств не покидали страну.

При этом представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал работников «сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места».

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