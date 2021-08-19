Варшава, , 08:30 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 августа на своей странице в Facebook сообщил, что правительство направило еще один самолет в Афганистан с целью эвакуировать оттуда граждан Польши и тех, кто с ними там сотрудничал.

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«Первым польским самолетом, отправленным в Кабул, было эвакуировано в Узбекистан около 50 человек. На его борту находились афганцы, сотрудничавшие с польскими гражданами в сфере бизнеса и дипломатии, и несколько польских граждан. Из Узбекистана польский самолет уже в ближайшие дни направится в Польшу. Некоторым гражданам Афганистана предоставлена польская гуманитарная виза», — сообщил польский премьер-министр.

По его словам, 18 августа в Афганистан уже вылетел второй самолет из Польши. «Мы будем продолжать мероприятия по эвакуации так долго, насколько это будет необходимо. До тех пор, пока все, кто фактически сотрудничал с Польшей, получат необходимую помощь. В то же время нужно понимать, что ситуация с безопасностью в Афганистане постоянно меняется, причем не в лучшую сторону», — говорится в сообщении.