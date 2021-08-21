Москва, , 17:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подробно обсуждена (лидерами двух стран — прим. ИА REGNUM) ситуация вокруг Афганистана, — говорится в сообщении. — Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности».

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились об укреплении по афганской тематике «двусторонней координации», а также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран, входящих в военный блок, заявил, что Североатлантический альянс завершил свою миссию в Афганистане.