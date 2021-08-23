Душанбе, , 21:55 — REGNUM Британия поможет государствам Центральной Азии решить вопросы в сфере безопасности, возникающие на фоне ситуации в Афганистане, сообщает 23 августа управление информации и печати МИД Таджикистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что 23 августа в режиме видеоконференции прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Таджикистана Фархода Салима с госминистром по странам Южной Азии и Содружества Британии лордом Ахмадом Уимблдонским.

«В ходе встречи собеседники обменялись мнениями касательно вопросов региональной безопасности, а также текущей ситуации в Афганистане. Государственный министр Великобритании подтвердил готовность своей страны поддержать страны Центральной Азии в обеспечении безопасности региона», — указано в сообщении МИД Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До этого страна 20 лет была оккупирована войсками США и их сателлитов, в том числе британскими.

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