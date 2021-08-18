Доха, , 16:51 — REGNUM Делегация, представлявшая правительство Афганистана на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, просит убежища на катарской территории, сообщает 18 августа агентство Pajhwok.

Афганистан

По утверждению агентства, делегация попросила убежища в Дохе до формирования нового инклюзивного правительства Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны ещё 15 августа на фоне быстрого продвижения отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По некоторым данным, афганские дипломаты обратились в Интерпол с просьбой задержать Гани за «хищение общественных средств».

На данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана за исключением части аэропорта Кабула.

Читайте ранее в этом сюжете: В Европарламенте пройдут экстренные слушания по ситуации в Афганистане