Вашингтон, , 19:21 — REGNUM США планируют полностью завершить все мероприятия по выводу своих войск из Афганистана к 31 августа. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Мы сосредоточены на том, чтобы завершить данный процесс к 31 августа», — сказал он.

Ранее сегодня представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейл Шахин напомнил, что президент США Джозеф Байден пообещал вывести американские силы до конца августа, и отметил, что в Афганистане рассматривают этот срок как «красную черту».

По словам представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продление данного срока будет расцениваться как «расширение оккупации» Соединёнными Штатами.