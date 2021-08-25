Вашингтон, , 08:26 — REGNUM США эвакуировали из Афганистана более 4 тыс. владельцев американских паспортов и членов их семей, сообщает 24 августа CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ожидается, что в ближайшие дни это число продолжит расти.

«Мы сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее вывезти людей из Кабула, а только затем обновить документацию, поэтому и существует задержка в отчетности. Мы также уделяем время проверке цифр, чтобы убедиться, что мы случайно не занизили или не пересчитали данные», — объяснил источник и добавил, что руководство «продолжает связываться с американцами, которые ранее зарегистрировались в посольстве Кабула, чтобы определить, находятся ли они еще в Афганистане, и помочь им эвакуироваться, если они хотят уехать».

Данный ответ был получен после того, как CNN запросило оценку количества оставшихся в Афганистане американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, США эвакуировали 12 700 человек из аэропорта Кабула за последние 24 часа, сообщили в Белом доме. Еще 8 900 человек были эвакуированы на 57 самолетах союзников. С 14 августа США эвакуировали порядка 58 700 человек из Афганистана.