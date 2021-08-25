Москва, 25 августа 2021, 13:51 — REGNUM Кремль рассматривает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, заявил 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, они не являются коренными жителями «этой страны, но речь идет о настоящих террористах, поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент.
Назвав сложной сегодняшнюю ситуацию в Афганистане, Путин отметил, что Россия активно взаимодействуем с союзниками по ОДКБ по этой теме, а затем добавил: