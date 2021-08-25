Таллин, , 13:13 — REGNUM Тринадцать афганцев эвакуированы из Афганистана при помощи союзников по НАТО и направляются в Эстонию, сообщила порталу ERR министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

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Отмечается, что эти лица сотрудничали с эстонскими военными и гражданскими организациями во время оккупации страны НАТО.

«По имеющимся данным, 13 человек находятся в пути, но я подчеркиваю, что картина меняется, и, если вы спросите через несколько часов, их количество может быть другим», — подчеркнула глава МИД Эстонии.

Она признала, что ситуация с эвакуацией лояльных НАТО лиц из числа афганцев проходит непросто, и ситуация в Кабульском аэропорту остается напряженной.

При этом министр не ответила на вопрос, будет ли Эстония предоставлять этим лицам убежище. По ее словам, соответствующее решение примет Департамент полиции и погранохраны в установленном порядке.