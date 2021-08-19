Кабул, , 23:29 — REGNUM Предоставить им возможность вернуться к работе в национальной компании «Радио и телевидение Афганистана» просят журналистки, которых перестали пускать на работу, передаёт 19 августа TOLOnews.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Так, одна из журналисток Шабнам Хан Давран сказала, что собиралась продолжать работу после переворота в стране, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали разрешения, поскольку «сменился режим». По словам её коллеги Хадиджи, её также не пустили на работу.

В телерадиокомпанию талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили новое руководство. Журналистки обратились к нему, но тщетно. По словам сотрудниц СМИ, теперь компания транслирует передачи с положительным образом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а женщин не пускают на работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: женщины в Афганистане скоро не смогут обращаться за медпомощью