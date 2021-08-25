Кабул, , 15:34 — REGNUM Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд надеется на политическое вмешательство России в ситуацию в Афганистане. Приход радикалов к власти означает угрозы и для Москвы, заявил он в телефонном интервью РБК.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По словам Масуда, пока он не контактировал с официальными представителями России, но рассчитывает на это. Внедрение экстремистской идеологии в Афганистане, добавил он, может воспламенить всю Центральную Азию и юг России.

«Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», — сказал Масуд о российском руководстве.

Он отметил, что в интересах Москвы вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров» между Фронтом национального сопротивления и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если исключительно радикалы сформируют правительство, страна попадёт в изоляцию. Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже говорят о том, что они не разделяют демократические ценности, важные для международного сообщества, предупредил Масуд.

Читайте также: В «Талибане"* заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем