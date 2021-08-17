* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:52 — REGNUM Если бы недавний афганский президент Ашраф Гани не бежал из Афганистана, власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране удалось бы ограничить, сообщает 17 августа Bloomberg.

Ашраф Гани U.S. Department of State

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По данным источников издания, его бегства не ожидали участники переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от правительства Афганистана. Неожиданным стал его шаг и для США.

Если бы он не бежал, можно было бы рассчитывать на реализацию предварительных договорённостей афганских властей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что Гани уйдёт в отставку, а боевики, прекратив огонь, согласятся на создание переходного правительства с участием таких фигур как экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

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