Москва, , 08:38 — REGNUM Вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России не является актуальным. Об этом 23 августа заявил заместитель министр иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

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Дипломат пояснил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нуждаются ни в чьей военной поддержке.

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам», — подчеркнул Сыромолотов.

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«К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что Россия не намерена торопиться с исключением радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из перечня террористических организаций. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Москва придерживается аналогичной позиции и по признанию режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

«Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — подчеркнул Сыромолотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о новом «вхождении» России в Афганистан. По его мнению, распад СССР напрямую связан с его выходом из Афганистана. Трамп отметил, что в ходе военной кампании Россия потеряла много лет, денег и ресурсов, при этом не добившись победы в Афганистане. А сейчас, заключил бывший глава Белого дома, Россия возвращается.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

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