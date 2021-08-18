* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:04 — REGNUM В северной афганской провинции Панджшер начали формироваться отряды сопротивления радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее захватило власть в Афганистане. Об этом 18 августа сообщил источник в провинции страны.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В последние дни создаются отряды сопротивления из представителей местного населения, узбеков и хазарейцев для противостояния «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), власть которого здесь не признают и никогда не признают», — приводит его слова ТАСС.

Также источник рассказал, что ранее в провинцию прибыло много переселенцев, по большей части женщин и детей, которые бежали от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, он уточнил, что боестолкновения между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрядами сопротивления в северо-восточных афганских провинциях Каписа и Тахар продолжаются.

«Все эти события чреваты новой гражданской войной в Афганистане», — заключил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана.