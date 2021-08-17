Рим, , 21:21 — REGNUM Смиряться с тем, что происходит в столице Афганистана, недопустимо, заявил во вторник, 17 августа, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People’s Party

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«У Запада, у Европы в целом и у Италии в частности есть обязательства, от которых мы не должны уклоняться», — отметил он.

Запад не должен «поступиться принципами и ценностями», на которых основана его цивилизация, его понимание свобод и достоинства человека, добавил политик.