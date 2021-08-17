17 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:06 — REGNUM Техас запросил из морга пять дополнительных трейлеров для хранения трупов в преддверии новых смертей на фоне волны коронавируса, а также в ожидании тысяч афганских беженцев в центрах для мигрантов, которые уже и так переполнены из-за иммиграционного кризиса на южной границе США.

Стена на границе США и Мексики Tomascastelazo

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«Мы ожидаем, что в штате Техас возникнет потребность в этих трейлерах, поскольку число случаев заболевания COVID и госпитализаций продолжает расти», —сказал представитель Департамента здравоохранения штата Дуг Лавдей, добавив, что трейлеры были запрошены 4 августа.

Трейлеры будут размещены в Сан-Антонио, откуда они затем будут перемещены в различные населенные пункты Техаса.

Трейлер-рефрижератор Stevens Transport

Отметим, что сейчас средний семидневный показатель смертности от коронавируса в Техасе составляет порядка 80 случаев в день. Заявление Лавдея было сделано на фоне продолжающегося миграционного кризиса в Техасе и других пограничных штатах, где в прошлом месяце было зарегистрировано в общей сложности 212 672 новых случая заражения коронавирусом. По сравнению с июнем цифра выросла на 13%.

Консервативные лидеры тем временем продолжают осуждать иммиграционную политику администрации президента США Джо Байдена, которая, по их словам, способствует распространению COVID-19. «Какие бы штаммы ни циркулировали в мире, они идут к нам через южную границу, — сказал губернатор Флориды Рон ДеСантис в начале этого месяца. — Байден не борется с вирусом. Он помогает ему». Теперь Техас готовится к очередному притоку мигрантов в штат на фоне того, как афганские беженцы убегают из Афганистана. По состоянию на данный монет из аэропорта Кабула в США хотят попасть тысячи человек. Отчаяние беженцев привело к двум смертям 16 августа, когда они попытались улететь в Штаты на крыле американского самолета.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под

соответствующей публикацией Fox News.

«Беспокоиться об афганских беженцах — это одно. Беспокоиться о том, что люди из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найдут свободный путь в США — это другой вопрос, вопрос национальной безопасности. При наличии новых террористов, освобожденных из тюрем, почему бы им ни выбрать путь наименьшего сопротивления, чтобы попасть в США, — через южную границу? CV-19 — это серьезная проблема для здоровья. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вопрос национальной безопасности», — пишет mytruthhurtsyou.

Афганские дети Afghanistan Matters

«Пограничный кризис Байдена и сброс афганских беженцев в Техас. Лучше бы Техас стал местом захоронения ядерных отходов», — считает benarata.

«Эта администрация — худшее, что когда-либо могло случиться с нашей страной, они не сделали ничего, кроме разделения нас. Байден и Харрис вместе с доброй старой Нэнси должны быть сняты с должности с пинками и криками, если потребуется. Нам нужно настоящее лидерство прямо сейчас, а они не хотят или неспособны сделать это», — осуждает jon19902020.

«Почему мы не можем отправить всех «беженцев» в Вашингтон?» — интересуется Happytobeheretoday.

«Вы могли это предвидеть, я мог это предвидеть. Наше правительство? Слепое, насколько это вообще возможно», — отвечает JLMCC05.

«Сколько из этих 5 тыс. заключенных «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобожденных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут строить планы по пересечению нашей дырявой южной границы в ближайшие несколько месяцев?» — интересуется DawgGolfer.

«Сколько бедных, неквалифицированных, необразованных иностранцев, по мнению этой администрации, может принять эта страна без серьезного ущерба для экономики, безопасности, культуры и т.д. и т.п.?» — восклицает alltheworldisastage.

«Байден и Демпартия так стремятся превратить Техас в «голубой» штат, что фактически наказывают его. Хотя это проблема для всех южных пограничных штатов. Техас несет на себе наихудшее воздействие планов Байдена по открытию границ. Кричащий о COVID-19 Байден почем-то не возражает против того, чтобы тысячи зараженных нелегалов проходили через Техас и другие красные штаты. Не могу не задаться вопросом, почему не Нью-Йорк? Почему не в Иллинойс?» — возмущается Mokantx.

«Около 20 лет назад я слышал, как один священник по имени Говард Сторм сказал, что когда-нибудь Соединенные Штаты Америки превратятся в страну третьего мира. Возможно, он был прав», — делает вывод endust.

«Либералы кричат о масках, но ничего не делается, чтобы остановить приток зараженных мигрантов, скапливающихся на нашей южной границе. Лицемерие нереальное. Это массовый гуманитарный кризис, вызванный этим либеральным руководством, а страдать будет средний американец», — переживает DontTwistMyWords.

Тест на коронавирус. США Governor Tom Wolf

«Потому что речь идет не о вашем здоровье. Речь идет о власти и контроле, и сохранении того и другого. Больше зависимых от правительства — больше избирателей на всю жизнь. Это так очевидно…» — объясняет ThoughtfulGuy777777.

«Эмммм… Нелегалы не привиты, и их пускают разгуливать по всему Техасу. Невозможно контролировать вирус, когда Байден ввозит его через южную границу!» — отмечает yankeefan1970869.

«Разве вы не знаете, что у афганцев и нелегальных иностранцев есть права в Америке? Есть ли они у американских граждан? Эээ, не в таком количестве», — подчеркивает smartman470.

«Демократы: Байден — плохой выбор, но, по крайней мере, он не президент Трамп. Демократы 8 месяцев спустя: ПОЖАЛУЙСТА, верните нам президента Трампа!» — шутит no-biden516.

«Трейлеры? Складывайте мертвецов вдоль границы и стройте из них стену. Только не забудьте вытеснить их на сторону Мексики, поскольку это не наши люди и это не наша проблема. Или так, или упаковать тела в коробки и отправить их в Белый дом, приложив чек на почтовые расходы», — злится withoutremorse147.

«После этого продажи огнестрельного оружия сильно возрастут. Возможно, сейчас хорошее время, чтобы инвестировать и оседлать волну подъема», — советует Hukka.