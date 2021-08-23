Варшава, , 09:04 — REGNUM Посол Афганистана в Польше Тахир Кадири в интервью Polskie Radio сообщил, что его семья в ночь с 21 на 22 августа была эвакуирована из Афганистана с помощью польского самолета.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность Польше за то, что она протянула афганцам руку помощи. 20 лет назад Польша вошла в Афганистан, чтобы стать частью международной коалиции и помочь восстановить страну. Спустя 20 лет польские солдаты снова на месте, чтобы эвакуировать самых беззащитных афганцев и тех, кто работал сотрудничал с польским правительством», — сказал дипломат.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа в Польшу вернулся уже шестой самолет с эвакуированными из Афганистана людьми. В целом из афганской столицы польскими самолетами было эвакуировано уже около 360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Варшава пообещала эвакуировать из Афганистана граждан Польши и иностранцев, которые сотрудничали с Польшей. Кроме того, было принято решение участвовать в эвакуации и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.