Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Власти Сингапура предложили США задействовать военно-транспортные самолеты сингапурских ВВС для проведения эвакуации беженцев из Афганистана. Об этом 23 августа заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Камалой Харрис.

Ли Сянь Лун Kremlin.ru

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Как отметил премьер-министр Сингапура, его страна принимает участие в международных контртеррористических операциях.

«На сегодняшней встрече с вице-президентом Харрис я предложил задействовать транспортные самолеты ВВС республики для эвакуации беженцев из Афганистана», — сказал он.

Также Ли Сянь Лун отметил, что армия ВС Сингапура ранее принимали участие в боевых действиях в Афганистане, занимаясь подготовкой личного состава афганской армии.

«Мы отправляли туда военнослужащих, поскольку Афганистан являлся ключевой точкой в борьбе с терроризмом», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр Сингапура выразил США признательность за борьбу с терроризмом в Афганистане на протяжении последних 20 лет.

При этом он также выразил надежду на то, что в будущем Афганистан «не превратится снова в эпицентр распространения экстремизма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что в настоящее время для Соединенных Штатов приоритетной задачей является эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев, а также женщин и детей.