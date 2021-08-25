Канберра, , 14:55 — REGNUM Федеральное правительство Австралии полагает, что ситуация с безопасностью в Кабуле ухудшается «с каждым часом» после того, как Австралия за прошедшую ночь эвакуировала 750 человек из захваченной талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) столицы Афганистана. Об этом 25 августа в эфире радиостанции 4BC заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.

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В ночь на 25 августа из аэропорта Кабула на ближневосточную авиабазу вылетели четыре рейса ВВС ВС Австралии, в результате чего общее число эвакуированных усилиями австралийского правительства составило около 2700 человек. Эндрюс призналась, что это больше, чем ожидали австралийские власти.

Однако министр заявила, что ситуация с безопасностью в Кабуле, контролируемом террористами, ухудшается.

«Ситуация в Афганистане и особенно в Кабуле ухудшается с каждым часом», — отметила она.