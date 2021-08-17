Варшава, , 16:10 — REGNUM 17 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции сообщил, что правительство республики поможет в эвакуации из Афганистана людей, связанных с НАТО, Европейским Союзом и Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Во время сегодняшнего совещания в Совете министров мы пришли к тому, что с помощью польских самолетов, направленных в захваченный талибами Афганистан, мы эвакуируем не только граждан Польши и тех, кто там с ними сотрудничал с нашими гражданами по рабочим вопросам, по бизнесу, в рамках дипломатического взаимодействия. Мы также готовы эвакуировать всех, кто связан с НАТО, ЕС и Международным олимпийским комитетом», — заявил Моравецкий.

По словам польского премьер-министра, данное решение выступает помощью для стран Запада, которые пока не успели эвакуировать своих представителей из Афганистана.

Напомним, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы. В воскресенье 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Тысячи местных жителей, а также представители дипломатических организаций в спешке покидают Афганистан, опасаясь представителей новых властей, которые являются радикальными исламистами.