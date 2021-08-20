Кабул, , 18:05 — REGNUM Почти 6 тыс. американских военнослужащих находятся в аэропорту Кабула по состоянию на 20 августа, сообщает Fox News со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Солдат США. Афганистан Archive.defense.gov

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Напомним, что за последние 24 часа из Кабула было эвакуировано 5 700 человек на борту 16 самолетов C-17 ВВС.

Каждый рейс вывез примерно 356 человек рейс, что чуть больше максимальной вместимости самолетов.

Всего американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около 12 700 человек.