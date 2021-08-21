* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:08 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, намерено вплотную заняться средствами массовой информации, доставшимися им от прежнего режима. Соответствующее заявление сделал сегодня в сети микроблогов Twitter представитель боевиков Забихуллы Муджахид.

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По словам Мухаджида, в Афганистане будет сформирован комитет, который займется проблемами СМИ. В него войдут: представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из комиссии по культуре, заместитель главы ассоциации по защите СМИ и представитель полицииКабула.

Напомним, что боевики полностью захватили власть в Афганистане к 15 августа. По данным Международной федерации журналистов, многие сотрудники СМИ в Афганистане подвергаются угрозами, женщинам-журналистам не дают работать, многие СМИ вынуждены закрыться.