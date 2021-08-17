Прага, , 20:19 — REGNUM Чешский президент Милош Земан раскритиковал США и НАТО из-за Афганистана, пишет 17 августа Parlamentni listy.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его мнению, теперь, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане после ухода американцев, США не могут считать себя мировым лидерам. По его словам, и НАТО «вызывает сомнения в правомочности своего существования».

Поскольку НАТО плохо показало себя в Афганистане, нужно сократить расходы на эту организацию, добавил чешский политик.

Западный военный блок не справляется с угрозой терроризма, так что Чехии не следует всеми силами стараться соблюдать свои финансовые обязательства перед ним, отметил Земан.

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