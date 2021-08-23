Вашингтон, , 15:16 — REGNUM После вывод США своих войск из Афганистана перед администрацией американского президента Джо Байдена встает серьезная внешнеполитическая и стратегическая проблема. Такое мнение 20 августа высказал директор по исследованиям по внешней политике Брукингского института Майкл Э. О’Хэнлон, передает ИА «Красная Весна».

Афганистан

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«Решение уйти, когда у нас было достаточно стабильное, хотя и бессрочное присутствие всего лишь 3000 американских военнослужащих, было плохим стратегическим расчетом, поскольку мы уже резко сократили свое присутствие в Афганистане по сравнению со 100 000 военнослужащих, которые размещались в стране десять лет назад», — приводит его слова пресс-служба института.

Также О’Хэнлон отметил, что это, по его мнению, ускорило полный крах сил безопасности Афганистана, которым не хватило времени на разработку планов по сохранению контроля хотя бы над частью страны.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон допустил большой просчет в области защиты прав человека, оставив своих сторонников в стране. При этом ученый указал, что теперь США нужно доказать своим сторонникам в Восточной Европе, Корее и на Тайване серьезность своих намерений, свою силу и состоятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что очаги сопротивления радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившему власть в Афганистане, могут способствовать разворачиванию долговременной гражданской войны в стране.