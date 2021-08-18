Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие страны глубоко обеспокоены судьбой афганских женщин и девочек и их правами. Соответствующее объявление было опубликовано 18 августа.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы призываем тех, кто занимает руководящие посты в Афганистане, гарантировать их защиту», — говорится в совместном заявлении Албании, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Европейского Союза, Гондураса, Гватемалы, Северной Македонии, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвая, Сенегала, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

«Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Любая форма дискриминации и злоупотреблений должна быть предотвращена. Мы, международное сообщество, готовы оказать им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны», — заявили страны и пообещали внимательно следить за тем, как любое будущее правительство обеспечит безопасность афганских женщин.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана.