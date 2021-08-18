* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали мирных граждан Афганистана сдать им оружие и боеприпасы, сообщает Reuters.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», — приводит агентство слова официального представителя движения.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.