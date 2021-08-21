Брюссель, , 06:22 — REGNUM Североатлантический альянс завершил свою миссию в Афганистане, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 августа по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран, входящих в военный блок.

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По его словам, военнослужащие из коалиции остаются только на территории аэропорта афганской столицы Кабула. Столтенберг отметил, что часть военного оборудования, которое находилось в стране, успели вывести или уничтожить, но «что-то осталось на месте».

Он добавил, что несколько стран выступили с предложением принять у себя афганских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что операцию США и их сателлитов в Афганистане нельзя считать успешной, но несмотря на это Россия не планирует «топтаться» на этих неудачах Соединенных Штатов.

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