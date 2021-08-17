* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Президент США Джо Байден 16 августа признал, что крах правительства Афганистана и переход страны под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл быстрее, чем ожидалось.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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В своём телеобращении к американцам Байден заявил, что не намерен отказываться от своего решения прекратить боевую миссию ВС США в Афганистане.

«Я полностью поддерживаю свое решение. Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода американских войск, — сказал американский лидер. — Вот почему мы всё еще там. Мы чётко осознавали риски. Мы планировали все непредвиденные обстоятельства. Но я всегда обещал американскому народу, что буду откровенен с вами. По правде говоря, это происходило быстрее, чем мы ожидали».

Байден добавил, что в течение двадцати лет американские военные «предотвращали террористическое нападение на родную землю Америки» и что эта миссия уже выполнена.

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