* «Талибаном" — запрещённая в России организация

Анкара, , 22:04 — REGNUM Турция открыта для сотрудничества с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявил 18 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Анкара готова «ко всем видам сотрудничества».

«Мы готовы ко всем видам сотрудничества во имя сохранения мира для афганского народа, благополучия турецких граждан, живущих в этой стране, а также защиты интересов нашего государства», — цитирует слова Эрдогана издание Hurriyet.

При этом турецкий президент заявил, что Турция приветствует «умеренные» заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Эрдоган рассказал, что он надеется обсудить ситуацию в Афганистане с президентом России Владимиром Путиным и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили Кабул, провозгласив победу в 20-летней войне с иностранными захватчиками. На данный момент военные США контролируют только аэропорт Кабула.

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